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Дума приняла в I чтении законопроект о штрафах за реабилитацию нацизма

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за публичную реабилитацию нацизма и распространение заведомо ложной информации о действиях СССР в годы Второй мировой войны.

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Документом (1050733-7) предлагается ввести административную ответственность за "распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси" и одобряющей установленные трибуналом преступления, а также за "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой войны", в том числе в интернете и СМИ.

По мнению автора инициативы, штрафы для юридических лиц должны составить от 1,5 до 3 млн рублей с возможностью конфискации предмета административного нарушения.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2020 года зампредом нижней палаты парламента Ириной Яровой. Документ поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Госдума

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