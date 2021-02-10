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Дело экс-сенатора Вячеслава Дерева прекратили из-за срока давности

Дело экс-сенатора Вячеслава Дерева прекратили из-за срока давности
Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Ставрополя прекратил уголовное дело о хищении денег из госбюджета, возбужденное в отношении бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Уголовное дело прекращено в отношении шести обвиняемых, в том числе Вячеслава Дерева, по их ходатайству на основании ст. 78 УК РФ, то есть в связи с истечением срока давности", - сказал представитель суда.

Он добавил, что в отношении еще одной фигурантки дела судебное разбирательство продолжается, поскольку она не подала ходатайство о прекращении дела.

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Уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-сенатора и еще шести соучастников было возбуждено в феврале 2012 года. По данным следствия, фигуранты путем незаконного возмещения НДС похитили из бюджета РФ более 110 млн рублей.

В марте 2018 года Дерев был арестован, в марте 2019 года суд в Москве освободил его из-под стражи. В октябре 2020 года суд вновь арестовал экс-сенатора на основании возможного воспрепятствования производству по делу, а в начале декабря изменил меру пресечения на подписку о невыезде.

Вячеслав Дерев избирался депутатом Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской республики второго (2000-2004) и четвертого (2009-2014 годы) созывов.

В апреле 2011 года его назначили членом Совета Федерации - представителем исполнительного органа государственной власти, а в январе 2016 года эти полномочия были досрочно прекращены на основании его заявления.

КРЧ Вячеслав Дерев

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