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Рэпера Славу КПСС арестовали за матерные кричалки на незаконной акции

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Санкт-Петербурга арестовал на семь суток рэпера Вячеслава Машнова (Слава КПСС) за нецензурные кричалки в ночь после несогласованной акции протеста в центре северной столицы.

"Из протокола следует, что 3 февраля в 00.01, проходя вдоль дома 88 по Невскому проспекту, Машнов выкрикивал выражения, содержащие в себе название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц", - отметили в пресс-службе.

Рэпер с протоколом не согласился. Суд назначил ему семь суток ареста за мелкое хулиганство.

Стихийные акции протеста прошли в Петербурге и Москве после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный - 3,5 года колонии.

Петербург Слава КПСС Вячеслав Машнов

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