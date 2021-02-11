Рэперу Славе КПСС сократили срок ареста до одних суток

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд сократил срок ареста рэперу Вячеславу Машнову (Слава КПСС) с семи суток до одних, сообщила объединенная пресс-служба городских судов в четверг.

Накануне Машнов был арестован на семь суток за кричалки в ночь после несогласованной акции протеста в центре северной столицы. Из полицейского протокола следует, что 3 февраля на Невском проспекте он "выкрикивал выражения, содержащие в себе название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц".

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В Москве и Санкт-Петербурге прошли стихийные акции протеста.