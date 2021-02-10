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У 27 тыс. школьников ХМАО возникли проблемы с учебой из-за дистанта

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Около 20% школьников 6-11 классов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (порядка 27 тыс. учащихся) испытали трудности при учебе во второй четверти из-за дистанционного обучения, сообщил директор департамента образования и молодежной политики округа Алексей Дренин.

"Департамент проанализировал результаты второй четверти обучающихся 6-11 классов, то есть ровно тех, кто был на дистанте", - сказал чиновник на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. По итогам второй четверти трудности в освоении предметов испытывают порядка 27 тыс. школьников, "это около 20% учащихся 6-11 классов", отметил Дренин.

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По его словам, наибольшую трудность в освоении вызывали математика, физика, химия, иностранные языки.

Чтобы помочь детям с учебой, в департаменте разработали ряд мер. В частности, контрольные работы будут организованы не по итогам четверти, а ежемесячно. По итогам работ школьникам выстроят индивидуальные образовательные маршруты и назначат консультации, педагоги проведут дополнительные занятия.

Учителям дополнительные уроки будут оплачивать ежемесячно при распределении стимулирующих выплат зарплатного фонда.

"Кроме этого, мы изучили дополнительные факторы, которые влияют на качество образовательного процесса. Мы подготовили финансовые расчеты по модернизации инфраструктуры образовательных организаций в части информатизации, обеспечения бесплатного доступа к контенту, точнее, расширения цифрового образовательного контента", - добавил Дренин.

Он считает, что эти меры позволят к концу года выйти на результат освоения образовательных программ, предусмотренный изначально.

Алексей Дренин ХМАО Коронавирус

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