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Дикую рысь поймали на улице в Петропавловске-Камчатском

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Охотоведы поймали рысь, несколько дней подряд попадавшуюся на глаза прохожим в оживленном микрорайоне Петропавловска-Камчатского, сообщает в четверг министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.

"В Петропавловске-Камчатском на ул. Владивостокская государственными инспекторами КГКУ "Служба по охране животного мира" произведен отлов рыси", - говорится в сообщении.

Лесного зверя поймали на городской улице в ночь на четверг. Рысь усыпили с помощью дистанционного инъектора. Она оказалась совершенно здоровой. Дикую кошку отвезли в лесной массив и выпустили на волю.

Пресс-служба управления МВД России по Камчатскому краю сообщает, что 9 февраля прохожие видели эту рысь возле здания полицейского управления в краевом центре. Тогда полицейские "прочесали" окрестности, но найти лесную кошку им не удалось.

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