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Теплоснабжение полностью восстановлено в новосибирском Куйбышеве

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады энергетиков устранили дефект на внутриквартальном трубопроводе в городе Куйбышеве Новосибирской области, из-за которого накануне ограничивалось теплоснабжение, сообщает пресс-служба Новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании".

"Восстановлено теплоснабжение всех семи домов и одной школы, запитанных от теплотрассы", - говорится в сообщении.

В текущем году проблемную трубу планируется заменить, по оценке специалистов, внутриквартальная теплотрасса на пересечении улиц Ленина и Краскома в Куйбышеве изношена на 70%.

Работы были завершены в 20:45 по местному времени в среду.

На время устранения повреждения тепло в радиаторах поддерживали за счет циркуляции воды в обратном трубопроводе, также в среду удалось значительно сократить зону отключения, в которую первоначально попали десятки домов.

Температура наружного воздуха в Куйбышеве в среду составила минус 22 градуса, в настоящее время - ниже 30 градусов мороза.

Ранее сообщалось со ссылкой на МЧС, что 10 февраля в 07:30 (03:30 мск) в Куйбышева по ул. Краскома в результате дефекта на теплотрассе (диаметром 300 мм) произошло отключение теплоснабжения 105 домов (85 частных и 20 многоквартирных), трех школ и колледжа.

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