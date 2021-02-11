Подмена тел умерших младенцев на кукол оказалось выдумкой "роженицы"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ставрополья проверили распространенную в соцсетях информацию о подмене тел умерших новорожденных детей на кукол и выяснили, что женщина все выдумала и вовсе никого не рожала, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Финал рассказа о якобы "подмене тел младенцев". Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история - выдумка", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

Он добавил, что "теперь это дело семьи и правоохранительных органов".

МВД Дагестана в среду начало проверку по заявлению мужчины, который сообщил, что в ставропольском роддоме ему вместо тел умерших детей выдали кукол.

В среду в интернете было размещено видео с кладбища в Дагестане. Мужчина на нем рассказал, что он отец, приехавший хоронить своих умерших новорожденных детей, которые появились на свет в перинатальном центре в Ставрополе. По его словам, вместо тел ему подложили кукол, что и демонстрируется на видеозаписи. Губернатор опроверг эту информация и сообщил, что роженицы с таким именем не было, как и гибели двух младенцев.

Минздрав Ставрополья также сообщил, что эта женщина не поступала ни в один роддом или какое-либо другое медучреждение родовспоможения Ставрополья - ни в текущем, ни в прошлом году.