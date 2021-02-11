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"Роженица" придумала подмену "тел младенцев" на кукол из-за хотевшего детей мужа

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Проверка доказала, что информация о подмене тел новорожденных детей на кукол в перинатальном центре Ставрополя оказалась ложной, женщина призналась, что притворялась беременной и придумала историю о родах, потому что ее муж хотел детей.

"Проведен комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых данные в видео не подтвердились. Следователи опросили супругу заявителя, которая пояснила, что историю с родами выдумала. Кроме того, это подтверждается медицинским освидетельствованием женщины, согласно которому она никогда не рожала", - сообщила пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Осведомленный источник "Интерфакса" пояснил, что "роженица" обманывала супруга и всех родственников на протяжении девяти месяцев, потому что муж очень хотел детей. Кода пришло время рожать, женщина сказала, что родила мальчиков-близнецов, но они умерли через несколько дней после родов. Она отговорила родственников встречать ее из роддома, приехала домой сама и сообщила, что в свертках - тела двух детей, но разворачивать их нельзя, поскольку ей так сказали в медучреждении. На самом деле женщина закутала игрушечных пупсов.

Видео с куклами

В среду в интернете было размещено видео с кладбища в Дагестане. Мужчина сообщил, что он отец, приехавший хоронить своих умерших новорожденных детей, которые появились на свет в перинатальном центре в Ставрополе. Он заявил, что вместо тел ему подложили кукол.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров опроверг эту информация и сообщил, что роженицы с таким именем в перинатальный центре не было, не было и фактов гибели двух младенцев, а вся история выдумана "роженицей".

Минздрав Ставрополья подтвердил, что женщина с такими данными не поступала ни в один роддом или другое медучреждение родовспоможения в регионе.

Выдуманной назвали историю о подмене детей куклами и в МВД Дагестана. "Была проведена проверка. Медики заявили, что жена Дауда Даудова не могла родить двойню. Сейчас выясняется, кто и зачем выдумал эту информацию. Предварительно - историю выдумала сама женщина", - сказали в пресс-службе МВД республики.

Ставрополь Дагестан

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