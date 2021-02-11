Разработан сервис для оценки состояния легких при COVID за 10 минут

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сервис автоматической оценки тяжести поражения легких у пациентов с COVID-19 разработали ученые на базе института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что проект призван сократить время обработки исследований до 10 минут и повысить качество оценки врачом тяжести поражения легких. Сейчас сервис тестируют в Клинике СамГМУ.

"Прошлый год для нас был тяжелый, потому что компьютерная томография стала очень популярна. Мы проводили исследования на КТ большому количеству пациентов. Нагрузка на врачей стала большой, и появилась необходимость в поиске способа, уменьшающего нагрузку, включающего также возможность автоматического анализа полученных данных. В этом нам помог искусственный интеллект", - приводятся в сообщении слова заведующего рентгеновским отделением Клиники СамГМУ Павла Зельтера.

В обычной практике постановка одного диагноза может занять до 30 минут.

"Мы обучали нейронную сеть, чтобы она умела грамотно обрабатывать полученные в ходе исследования данные. Точность составила 91,92%. Таким образом, можно считать, что мы создали систему поддержки принятия решения врачом. Наша программа обрабатывает данные не более 10 минут. В итоге доктор сразу получает результаты и может скачать, проще говоря, отчет по исследованию", - отмечает проектный менеджер СамГМУ Наталья Панова.

Нейронную сеть можно будет использовать в разных медучреждениях - программу достаточно установить на компьютер врача. Сейчас искусственный интеллект анализирует КТ-снимки, в будущем интерфейс сервиса может быть расширен.