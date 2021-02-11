Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:00Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

Разработан сервис для оценки состояния легких при COVID за 10 минут

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сервис автоматической оценки тяжести поражения легких у пациентов с COVID-19 разработали ученые на базе института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что проект призван сократить время обработки исследований до 10 минут и повысить качество оценки врачом тяжести поражения легких. Сейчас сервис тестируют в Клинике СамГМУ.

"Прошлый год для нас был тяжелый, потому что компьютерная томография стала очень популярна. Мы проводили исследования на КТ большому количеству пациентов. Нагрузка на врачей стала большой, и появилась необходимость в поиске способа, уменьшающего нагрузку, включающего также возможность автоматического анализа полученных данных. В этом нам помог искусственный интеллект", - приводятся в сообщении слова заведующего рентгеновским отделением Клиники СамГМУ Павла Зельтера.

В обычной практике постановка одного диагноза может занять до 30 минут.

"Мы обучали нейронную сеть, чтобы она умела грамотно обрабатывать полученные в ходе исследования данные. Точность составила 91,92%. Таким образом, можно считать, что мы создали систему поддержки принятия решения врачом. Наша программа обрабатывает данные не более 10 минут. В итоге доктор сразу получает результаты и может скачать, проще говоря, отчет по исследованию", - отмечает проектный менеджер СамГМУ Наталья Панова.

Нейронную сеть можно будет использовать в разных медучреждениях - программу достаточно установить на компьютер врача. Сейчас искусственный интеллект анализирует КТ-снимки, в будущем интерфейс сервиса может быть расширен.

Хроника 09 января 2020 года – 11 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
СамГМУ Самарская область Коронавирус

Новости

"Роженица" придумала подмену "тел младенцев" на кукол из-за хотевшего детей мужа

В России за сутки зарегистрировали более 15 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали более 15 тысяч случаев COVID-19

ФАС завела дело на Tele2 за повышение тарифов для абонентов

"Коммерсантъ" узнал о проблемах с импортом бананов

"Коммерсантъ" узнал о проблемах с импортом бананов

Подмена тел умерших младенцев на кукол оказалась выдумкой "роженицы"

Доля в Ozon стала самым дорогим активом АФК "Система"

Доля в Ozon стала самым дорогим активом АФК "Система"

Пять приезжих из Марий Эл найдены мертвыми в бытовках в Подмосковье

Ангар с лакокрасочными материалами и баллонами с газом загорелся в Подмосковье

Правительство задумалось о создании госкомпании с правом на экспорт леса

Роскомнадзор составит в отношении ряда соцсетей протоколы об административных нарушениях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');