СКР и прокуратура заинтересовались отравлениями в детском саду в Кузбассе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована после публикаций в соцсетях о массовом отравлении воспитанников детского сада в селе Ильинка Новокузнецкого района Кузбасса. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР в четверг.

В четверг в соцсетях появилась информация, что в начале февраля пять воспитанников сельского детского сада были госпитализированы в инфекционную больницу с признаками отравления.

В пресс-службе областного СУ СКР "Интерфаксу" сообщили, что следователи выявили только три случая госпитализации детсадовцев.

"На данный момент установлено, что в больнице находились три ребенка, в настоящее время они все выписаны", - сказал сотрудник пресс-службы.

Также он отметил, что в детском учреждении была проведена дезинфекция по рекомендациям Роспотребнадзора.

В областной пресс-службе "Интерфаксу" сообщили, что ведомством также организована проверка, в том числе исполнения законодательства об охране жизни и здоровье несовершеннолетних и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В то же время местные СМИ сообщают, что в настоящее время группа детсада, о которой сообщалось в соцсетях, закрыта на карантин после выявленных случаев заражения коронавирусом.