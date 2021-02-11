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Под Воронежем задержали группу "теневых" банкиров с оборотом в 150 млн руб.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Шесть человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности на территории Воронежской области, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.

Установлено, что подозреваемые занимались обналичиванием денег для физических и юридических лиц. Для этого они использовали счета порядка десяти подконтрольных им организаций, которые фактически никакой деятельностью не занимались.

Как правило, клиент перечислял деньги на счета этих фирм под видом оплаты за услуги и товары. После чего подозреваемые их обналичивали и доставляли клиенту, за что получали определенный процент. На незаконных банковских операциях они заработали свыше 150 млн рублей, говорится в сообщении.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Один из них отправлен под домашний арест, остальные пятеро отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Воронежская область МВД

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