Взрыв газа полностью разрушил здание супермаркета во Владикавказе

В результате погиб охранник

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв газа полностью разрушил здание супермаркета "Магнит" на северо-западе Владикавказа, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, в результате взрыва газа на улице Гагкаева полностью разрушено трехэтажное здание супермаркета "Магнит". По предварительным данным внутри был только охранник, он погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за взрыва повреждены стекла в соседних жилых домах, никто не пострадал.

В пресс-службе главы правительства Северной Осетии "Интерфаксу" подтвердился информацию о взрыве в "Магните". "Подробности выясняются. Возможно есть пострадавший. Охранник", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе Минздрава республики сообщили, что возможно, есть пострадавший.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что к взрыву могла привести неисправность газового оборудования.

"По предварительным данным, сдетонировала газо-воздушная смесь в результате утечки из неисправного оборудования", - сказал собеседник агентства.

Посетителей в здании магазина не было. "Магазин работает с 9:00. Внутри был только охранник и, возможно, продавец, это сейчас выясняется. Найти их под завалами пока не удалось, возможно погибли", - сказал источник.