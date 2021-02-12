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Охранник взорвавшегося супермаркета во Владикавказе отделался испугом

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Выживший при обрушении здания магазина во Владикавказе охранник Зураб Засеев сообщил, что чувствует себя нормально.

"Я работал ночью в этом здании, под утро заснул, и от взрыва проснулся. Как-то выполз оттуда (из-под завалов - ИФ)", - рассказал он журналистам.

Засеев отметил, что "состояние нормальное". Его осмотрели медики. "Не думаю, что в здании еще могли находиться люди", - добавил он.

Взрыв в супермаркете "Магнит" на улице Гагкаева во Владикавказе произошел около 07:30 по Москве в пятницу. Здание полностью разрушено. Идет разбор завалов. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа.

Ранее источники сообщали, что пострадавшего в результате взрыва охранника госпитализировали.

Со своей стороны, глава регионального Минздрава Тамерлан Гогичаев заявил журналистам об отсутствии пострадавших. "По данным МЧС, внутри самого здания пострадавших не обнаружили", - сказал он. Он отметил, что обращений в связи с произошедшим не поступало. "По данным скорой помощи Владикавказа, звонков и обращений от пострадавших нет. Осуществляются обходы многоэтажных домов рядом с магазином", - сказал Гогичаев.

Владикавказ Северная Осетия

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