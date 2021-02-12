Под завалами магазина по Владикавказе обнаружили одного пострадавшего

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили под завалами супермаркета по Владикавказе одного пострадавшего, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, из-под завалов извлечен мужчина с признаками жизни, по предварительным данным, это охранник магазина. Он отправлен в реанимацию, добавил источник.

Ранее глава регионального Минздрава Тамерлан Гогичаев сообщал журналистам, что, по данным МЧС, после обрушения здания магазина "Магнит" во Владикавказе пострадавших не обнаружено.

Он отметил, что обращений в связи с произошедшим не поступало. "По данным скорой помощи Владикавказа, звонков и обращений от пострадавших нет. Осуществляются обходы многоэтажных домов рядом с магазином", - сказал Гогичаев.

Взрыв во Владикавказе на улице Гагкаева в магазине "Магнит" произошел около 07:30 по московскому времени в пятницу, 12 февраля. Здание полностью разрушено. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа.