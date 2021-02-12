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Около 20% россиян сочли избыточными коронавирусные ограничения

28% граждан полагают, что эти меры недостаточны

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Почти каждый пятый гражданин РФ (18%) придерживается мнения, что принимаемые российским правительством меры для сохранения здоровья населения в период пандемии коронавируса, являются избыточными, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

В свою очередь, как показывают результаты исследования, 28% сограждан считают, что меры недостаточны, среди россиян в возрасте 25-34 лет такого мнения придерживается каждый третий (32%).

Также сообщается, что 32% опрошенных считают меры, принимаемые властями, достаточными.

По данным SuperJob.ru, каждый пятый россиянин (22%) затрудняется дать оценку эффективности мерам властей по противодействию пандемии, среди молодежи в возрасте до 24 лет такие затруднения возникают у 28% респондентов.

Опрос был проведен 4-9 февраля 2021 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 541 населенном пункте, во всех федеральных округах.

Хроника 09 января 2020 года – 12 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Superjob.ru Коронавирус

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