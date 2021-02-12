Адвокаты Навального обжаловали замену ему условного срока на реальный

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве Симоновский суд получил жалобу защиты оппозиционера Алексея Навального на решение заменить ему условное наказание по делу "Ив Роше" на реальное. Как следует из картотеки суда, жалоба была зарегистрирована в суде 12 февраля.

Дата, когда Мосгорсуд рассмотрит эту апелляцию, еще не назначена.

2 февраля Симоновский суд по ходатайству УФСИН столицы заменил политику условное наказание по делу о мошенническом хищении денег у компании "Ив Роше" на реальное. ФСИН объяснила свое ходатайство тем, что политик нарушал порядок испытательного срока, назначенного и продленного ему после условного срока, пропуская дни, когда ему надо было отмечаться в уголовной инспекции.

В декабре 2014 года Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными по делу "Ив Роше", Алексей получил условный срок, а Олег - реальный. Оба вины не признают.

В Симоновском суде политик и его адвокаты заявили, что считают замену условного срока на реальный незаконной и пообещали добиваться отмены этого решения.