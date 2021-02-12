Высокопоставленные транспортные полицейские в Сочи задержаны за взятку

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Двое руководящих сотрудников сочинской транспортной полиции подозреваются во взяточничестве и злоупотреблениях. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская в пятницу.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержали начальника линейного отделения полиции в морском порту Сочи Сочинского ЛУ МВД на транспорте и начальника Сочинского линейного управления МВД на транспорте управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, подозреваемые в течение 2019 - 2020 годов получили выгоду имущественного характера в виде 50% скидки на обслуживание в одном из кафе на территории оперативного обслуживания.

"Начальник линейного отдела полиции в морском порту Сочи получил лично взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера", - отметила Марковская.

По ее словам, в настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.