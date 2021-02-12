ЕС назвал присутствие дипломатов на судах в РФ классической практикой

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Дипломаты стран ЕС будут присутствовать на судебном процессе в отношении российского оппозиционера Алексея Навального в соответствии с международными нормами, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Это классическая дипломатическая практика. В меру имеющихся на месте возможностей дипломатические миссии будут наблюдать за процессом", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Это полностью соответствует международным нормам. Каждый раз, когда это возможно, мы находимся там для наблюдения за процедурой", - добавил Стано.

О результатах он пообещал проинформировать в дальнейшем, повторив, что это обычное правило в дипломатической практике. По его словам, это всегда делалось в прошлом, и дипломаты ЕС будут продолжать эту практику.

Отвечая на вопрос о другом судебном процессе - над главой карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) Юрием Дмитриевым по его кассационной жалобе, который должен состояться в Петербурге на следующей неделе, представитель Борреля напомнил, что за делом Дмитриева ЕС внимательно следит и уже решительно реагировал на его приговор.

"Мы наблюдаем за этим очень внимательно. Недопустимо то, что с ним происходит за его работы по разоблачению", - отметил Стано.

Он сказал, что, следуя тому же правилу, ЕС будет в меру возможного пытаться направлять на подобные процессы своих наблюдателей из опасений, что возможны манипулирование судебной властью в политических целях и нарушения основополагающих прав.

При этом пресс-секретарь Борреля уточнил, что в ЕС не принято заблаговременно объявлять о наблюдении за судебными процессами. Результаты таких наблюдательных миссий, как правило, объявляются после процессов.