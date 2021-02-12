Глава новгородского завода оштрафован за допуск к работе людей с COVID

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Окуловский районный суд Новгородской области в пятницу оштрафовал на 25 тысяч рублей гендиректора ЗАО "Окуловский завод мебельной фурнитуры" Анатолия Леонтьева, сообщил в пятницу в соцсети областной суд.

"Постановлением суда Леонтьев признан виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)", - говорится в информации суда.

Как сообщалось, от вспышки коронавируса на заводе в Окуловке пострадали 52 человека. Она произошла из-за грубых нарушений санитарных правил, в частности, руководство завода допускало к работе инфицированных сотрудников.