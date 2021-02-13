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Детям-инвалидам с Дальнего Востока оплатят авиабилеты к месту лечения

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Детям-инвалидам, проживающим на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), будут оплачивать авиабилеты к месту лечения.

Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства в субботу.

Согласно постановлению, Фонд социального страхования РФ также должен предоставить льготный билет взрослому, сопровождающему ребенка-инвалида.

В документе отмечается, что решение позволит сэкономить время на проезд до места реабилитации, повысит доступность качественной медицинской помощи для детей, которые в ней нуждаются.

Ранее такая льгота действовала в случае, если до места лечения (в том числе санаторно-курортного) нельзя добраться на поезде. Теперь же Фонд социального страхования будет обеспечивать детей авиабилетами в оба направления независимо от наличия железнодорожного сообщения.

Дальний Восток ДФО Михаил Мишустин

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