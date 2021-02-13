Что произошло за день: суббота, 13 февраля

Продолжение снегопада в Москве и его последствия, умер Юрий Власов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве и области весь день продолжал идти снег. К утру субботы в столице выпало 75% месячной нормы осадков, пробки достигали 8 баллов. В аэропортах задержано более 80 рейсов, наблюдались задержки в движении наземного транспорта. Синоптики не исключают, что количество выпавшего в Москве снега к вечеру субботы может побить рекорд за всю историю метеонаблюдений. Власти готовятся к тому, что убирать последствия снегопада придется три дня. В подмосковном Щелкове из-за снега сдулась надувная крыша спортивного сооружения. В Новой Москве, в деревне Кресты под тяжестью снега обрушился ангар с меховым производством. Один человек погиб, двоих спасатели извлекли живыми.

- Умер тяжелоатлет Юрий Власов. Легендарный победитель Олимпийских игр-1960 скончался в возрасте 85 лет.

- В России за сутки выявлено 14,8 тысяч случаев коронавируса. Скончались за сутки 502 человека, поправились 18 765 пациентов. Суточный прирост в Москве вновь упал ниже отметки в 2 тысячи.

- Сильное землетрясение произошло в Ереване. Магнитуда составила 4,7. Эпицентр находился в 8 км к северо-востоку от Еревана. Пострадал один человек, АЭС и другие стратегические объекты работают в нормальном режиме.

- Защита Навального обратилась в СЕ из-за неисполнения решения ЕСПЧ. Оппозиционер просит Комитет министров СЕ принять меры в отношении РФ в связи неисполнением российскими властями решения ЕСПЧ, который присудил братьям Навальным более 80 тыс. евро компенсации по делу "Ив Роше".