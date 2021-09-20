Правительство РФ во вторник рассмотрит проекты бюджета ФОМС на 2022-24гг

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании во вторник рассмотрит основные параметры бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

"Доходы бюджета Фонда (ОМС - "ИФ") прогнозируются в объеме 2 779,2 млрд рублей в 2022 году, 2 925,7 млрд рублей в 2023 году и 3 086,3 млрд рублей в 2024 году", - сообщает пресс-служба правительства РФ.

При этом расходы фонда на этот же период несколько выше доходов. Согласно проекту, в 2022 году объём расходов фонда составит 2 801,1 млрд рублей, в 2023 году - 2 951,1 млрд рублей, в 2024 году - 3 120,3 млрд рублей.

Правительство России во вторник также рассмотрит проект федерального бюджета РФ и основные характеристики бюджета Пенсионного фонда России на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.