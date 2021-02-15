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"АвтоВАЗ" отзывает в РФ 9,3 тыс. машин Lada

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" отзывает в РФ 9 311 автомобилей Lada X-Ray для замены некачественной детали электроусилителя рулевого управления, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, выпущенные с января по май 2019 года. Причина - "возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления", говорится в сообщении Росстандарта.

Указанный вал будет бесплатно заменен на машинах, подпадающих под отзывную кампанию.

"АвтоВАЗ" обещает письмом или по телефону проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта. Информацию об автомобилях, подпавших под отзыв, можно также узнать на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

АвтоВАЗ Росстандарт Lada X-Ray

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