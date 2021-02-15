МТС разместит социальные облигации для доступа к школьному интернету

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - МТС вскоре может выйти на долговой рынок с выпуском социальных облигаций. Их размещение поможет обеспечить доступ к интернету социально значимых объектов во многих регионах страны. Свое независимое мнение о соответствии готовящихся облигаций МТС принципам социального финансирования выразило рейтинговое агентство "Эксперт РА".

В пресс-релизе агентства отмечается, что в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и федерального проекта "Информационная инфраструктура" в 2019 году был объявлен аукцион на обеспечение социально значимых объектов. К ним относятся школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления, военкоматы, избирательные комиссии, пункты полиции, пожарные части.

В свою очередь, по итогам проведения аукционов МТС был определен победителем в 8 субъектах РФ, а именно в Амурской, Кемеровской, Тверской, Ленинградской, Калининградской, Ярославской, Тамбовской областях и Москве. В рамках госконтракта МТС должен подключить к интернету 4 995 объектов с общим объемом бюджета затрат около 4,9 млрд рублей.

В сообщении отмечается, что, согласно конкурсной документации, МТС оборудует в населенных пунктах узлы связи и обеспечит возможность подключения к ним всех желающих.

Дополнительно оператор будет оказывать услуги по передаче данных. Безлимитный интернет-трафик СЗО до 2021 года включительно уже входит в стоимость контрактов.

"На момент выпуска облигаций МТС уже понес расходы по проведению сети в размере 2 млрд рублей из утвержденного им бюджета. Эмитент заявляет, что объем планируемого выпуска облигаций не будет превышать утвержденный им бюджет затрат на проект, а также то, что все средства от планируемого выпуска облигаций будут направлены на финансирование новых и рефинансирование уже понесенных расходов по подключению СЗО к услугам интернета в рамках проекта", - говорится в релизе.

Параметры выпуска бондов серии 001Р-18 пока не раскрываются, однако условия эмиссии предполагают наличие права владельцев облигаций требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств.

В июле 2020 года "МТС" обновил свою программу выпуска облигаций серии 001P, увеличив ее объем вдвое до 400 млрд рублей, а также получив возможность в будущем размещать выпуски социальных/зеленых облигаций в соответствии со стандартами Международной ассоциации рынка капитала (ICMA) и Инициативы по климатическим облигациям (CBI).

Ранее корпоративные эмитенты не выходили на внутренний долговой рынок с выпусками "социальных" облигаций.

В июле 2020 года с выпуском "социальных" облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями в объеме 5 млрд рублей выходило СФО "Социального развития". Оно обеспечивало финансирование обслуживания социальных объектов в Якутске.

В декабре 2020 года и январе текущего года "социальные" евробонды разместили РЖД и Совкомбанк.

На сегодняшний день только эти выпуски включены в сектор устойчивого развития сегмента "социальных" облигаций "Московской биржи".

На данный момент у МТС в обращении 18 выпусков биржевых облигаций на 184,5 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 12 млрд рублей.