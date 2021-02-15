В российское право предложили ввести понятие "уголовный проступок"

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, который вводит в российское право понятие "уголовного проступка": этот механизм позволит суду не назначать уголовное наказание за целый ряд преступлений небольшой и средней тяжести, если они совершены человеком впервые.

Согласно проекту закона (1112019-7) и материалам к нему, к категории уголовных проступков предлагается отнести всего 112 составов преступлений, в том числе 53 - из сферы экономики.

Потенциально с учетом статистики за 2019 год категория уголовного проступка может коснутся порядка 68 тыс. человек, в том числе 49,6 тыс. лиц, совершивших преступления экономического характера, говорится в записке.

Уголовным проступком будет признаваться деяние, совершенное гражданином впервые, то есть если на момент его совершения у правонарушителя не было неснятой или непогашенной судимости и он не освобождался от ответственности за уголовный проступок в течение одного года, предшествовавшего этому преступлению, отмечается в материалах к законопроекту.

Если правонарушение будет квалифицировано как уголовный проступок, суд может выбрать в качестве мер уголовно-правового характера судебный штраф, общественные работы (в свободное от основной работы или учебы время на срок от 30 до 240 часов) или ограниченно-оплаченные работы (вычет из зарплаты в доход государства от 5 до 10% от ее объема), соответствующие изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Согласно концепции законопроекта, уголовный проступок не предлагается рассматривать в качестве самостоятельного вида правонарушения, ответственность за который должна регулировать отдельная отрасль права. Авторы исходят из того, что уголовный проступок содержит все признаки преступления, однако при этом опасность этого преступления для общества минимальна, а виновный неопасен, и к нему могут быть применены иные меры уголовно-правового характера, которые не являются уголовным наказанием.

Вместе с тем, одно из следствий такого подхода состоит в том, что освобождение нарушителя закона от уголовной ответственности в рамках механизма "уголовного проступка" не безусловно и не отменяет возможности уголовного наказания, если преступник "не осознает проявленную к нему гуманность и будет уклоняться от назначенной ему судом иной меры уголовно-правового характера".

Кроме того, квалификация правонарушения как уголовного проступка, согласно проектируемым нормам, не отменяет права потерпевшего или прокурора обратиться с гражданским иском о возмещении вреда, как морального, так и материального. В некоторых случаях освобождение от уголовной ответственности станет возможным только в случае возмещения нанесенного гражданину, организации или государству ущерба.

Законопроект предполагает обязательное освобождение несовершеннолетних, совершивших уголовный проступок, от уголовной ответственности.

"Представляется, что внесение в действующее законодательство предлагаемых изменений, направленных на дальнейший отказ от избыточной уголовно-правовой репрессии, позволит реализовать принципы справедливости и гуманизма", - заключают авторы инициативы.

Второй заход

Тема введения понятия "уголовного проступка" в российское законодательство поднимается Верховным судом (ВС) не впервые.

Согласно базе данных Госдумы, ВС вносил похожий законопроект 20 декабря 2018 года - причем пленум ВС принял решение о его внесении еще раньше, 31 октября 2017 года, и документ с тех пор активно обсуждался.

Тем не менее, инициатива не была поддержана правительством России из-за отсутствия источников финансирования (ожидались дополнительные расходы со стороны уголовно-исполнительной системы) и из-за несоблюдения интересов потерпевших, которым в результате совершения уголовного проступка будет причинен вред.

Законопроект лежал в Госдуме практически без движения и 14 октября 2020 года был отозван Верховным судом.

Идея либерализации уголовного законодательства получила широкую поддержку. Так, за нее выступали, в том числе, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Кроме того, в декабре 2019 года сообщалось, что "придать динамику" работе над этой идеей пообещал президент РФ Владимир Путин.

В декабре 2020 года Путин в ходе заседания Совета по правам человека подтвердил свою позицию: за мелкие правонарушения не нужно "вешать судимость". "Жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жесткие рамки", - сказал он.