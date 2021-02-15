Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 812 804+275 922

Кабмин потребовал доработки законопроекта ВС об уголовном проступке

Кабмин потребовал доработки законопроекта ВС об уголовном проступке
Фото: Георгий Андреев/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Правительство поддержало проект закона Верховного суда об уголовном проступке, но при этом подготовило ряд замечаний и потребовало их устранения. Это следует из отзыва правительства на законопроект, размещенного в базе данных Думы в понедельник.

В РоссииВ российское право предложили ввести понятие "уголовный проступок"В российское право предложили ввести понятие "уголовный проступок"Читать подробнее

Так, "с учетом характера и степени их общественной опасности представляется нецелесообразным" отнесение к уголовным проступкам таких преступлений, как разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа и его близких (статья 320), говорится в отзыве правительства.

Также в кабинете министров считают, что предложенное в законопроекте отнесение к уголовным проступкам таких преступлений, как незаконный экспорт из РФ контролируемых товаров и технологий (ч. 1 ст. 189 УК) и контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1УК), "создаст предпосылки к возникновению угроз безопасности РФ в экономической сфере".

Нецелесообразным считает правительство и предлагаемое Верховным судом отнесение к проступкам следующих нарушений: небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия (ст. 224); незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1); незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183).

Не согласно правительство и с либерализацией ответственности по статье 303 УК РФ "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности".

Кроме того, в отзыве правительства отмечается, что представляется неоправданно коротким установленный законопроектом срок (один год), по истечении которого лицо, освобожденное от уголовной ответственности в связи с применением иных мер уголовно-правового характера, для целей уголовного проступка будет признаваться впервые совершившим преступление.

В проекте отзыва правительство выражает поддержку инициативе (1112019-7) Верховного суда, внесенной в Госдуму в понедельник, с учетом доработки на основе указанных замечаний.

Верховный суд уже вносил законопроект об уголовном проступке в конце 2018 года. Правительство тогда дало отрицательный отзыв на законопроект и он не был рассмотрен

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека подтвердил свою позицию: за мелкие правонарушения не нужно "вешать судимость". "Жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жесткие рамки", - сказал он.

Верховный суд РФ

Новости по теме

Новости

Российские ученые исключили передачу коронавируса человеку от кошек и собак

Российские ученые исключили передачу коронавируса человеку от кошек и собак

В РФ в январе произошел существенный спад производства масла и сахара

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

В российское право предложили ввести понятие "уголовный проступок"

В российское право предложили ввести понятие "уголовный проступок"

Боярского начали искать приставы из-за штрафа в 3 тыс. рублей

В ЕР дистанцировались от идеи о либерализации КоАП в части массовых акций

В Москве на уборку снега направлено уже 80 тысяч человек

В Москве на уборку снега направлено уже 80 тысяч человек

Умер адвокат экс-депутата Глущенко, осужденного за убийство Старовойтовой

МТС разместит социальные облигации для доступа к школьному интернету

МТС разместит социальные облигации для доступа к школьному интернету

Сечин сообщил Путину о притоке поверивших в "Восток Ойл" инвесторов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');