Кабмин потребовал доработки законопроекта ВС об уголовном проступке

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Правительство поддержало проект закона Верховного суда об уголовном проступке, но при этом подготовило ряд замечаний и потребовало их устранения. Это следует из отзыва правительства на законопроект, размещенного в базе данных Думы в понедельник.

Так, "с учетом характера и степени их общественной опасности представляется нецелесообразным" отнесение к уголовным проступкам таких преступлений, как разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа и его близких (статья 320), говорится в отзыве правительства.

Также в кабинете министров считают, что предложенное в законопроекте отнесение к уголовным проступкам таких преступлений, как незаконный экспорт из РФ контролируемых товаров и технологий (ч. 1 ст. 189 УК) и контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1УК), "создаст предпосылки к возникновению угроз безопасности РФ в экономической сфере".

Нецелесообразным считает правительство и предлагаемое Верховным судом отнесение к проступкам следующих нарушений: небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия (ст. 224); незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1); незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183).

Не согласно правительство и с либерализацией ответственности по статье 303 УК РФ "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности".

Кроме того, в отзыве правительства отмечается, что представляется неоправданно коротким установленный законопроектом срок (один год), по истечении которого лицо, освобожденное от уголовной ответственности в связи с применением иных мер уголовно-правового характера, для целей уголовного проступка будет признаваться впервые совершившим преступление.

В проекте отзыва правительство выражает поддержку инициативе (1112019-7) Верховного суда, внесенной в Госдуму в понедельник, с учетом доработки на основе указанных замечаний.

Верховный суд уже вносил законопроект об уголовном проступке в конце 2018 года. Правительство тогда дало отрицательный отзыв на законопроект и он не был рассмотрен

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