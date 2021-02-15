Россия и Иран начали военно-морские маневры

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана начались двухдневные военно-морские учения России и Ирана, сообщил в понедельник Балтийский флот РФ.

"В течение дня в районе учения российские и иранские военные моряки провели артиллерийские стрельбы по надводным мишеням. В ночное время между российскими и иранскими кораблями будут проведены тренировки по обмену световыми сигналами и по противодиверсионной обороне кораблей на незащищенном рейде", - говорится в сообщении Балтфлота.

16 февраля российские и иранские моряки отработают эпизоды по совместному маневрированию, освобождению захваченного пиратами торгового судна, а также по тушению условного пожара на судне, терпящем бедствие, отмечается в сообщении.

В учениях принимает участие отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий" и среднего морского танкера "Кола". Военно-морские силы Ирана представлены фрегатом управляемого ракетного оружия "Джамаран", корветом "Нахди", ракетными катерами "Фалакхан", "Гардоунех" и "Тондар", патрульным кораблем "Махмуди", судном обеспечения "Назери" и судном снабжения "Лаван".

Корвет "Стойкий", танкер "Кола" и морской буксир "Яков Гребельский" вышли в дальний поход из Балтийска 16 декабря 2020 года.

В сентябре 2020 года ВМС Ирана приняли участие в одном из эпизодов российского стратегического учения "Кавказ-2020" - на Каспии. Иранские корабли отработали антитеррористические задачи совместно с кораблями Каспийской флотилии РФ.

В декабре 2019 года в северной части Индийского океана состоялось военно-морское учение России, Ирана и Китая.