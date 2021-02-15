Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 812 804+275 922

Россия и Иран начали военно-морские маневры

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана начались двухдневные военно-морские учения России и Ирана, сообщил в понедельник Балтийский флот РФ.

"В течение дня в районе учения российские и иранские военные моряки провели артиллерийские стрельбы по надводным мишеням. В ночное время между российскими и иранскими кораблями будут проведены тренировки по обмену световыми сигналами и по противодиверсионной обороне кораблей на незащищенном рейде", - говорится в сообщении Балтфлота.

16 февраля российские и иранские моряки отработают эпизоды по совместному маневрированию, освобождению захваченного пиратами торгового судна, а также по тушению условного пожара на судне, терпящем бедствие, отмечается в сообщении.

В учениях принимает участие отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий" и среднего морского танкера "Кола". Военно-морские силы Ирана представлены фрегатом управляемого ракетного оружия "Джамаран", корветом "Нахди", ракетными катерами "Фалакхан", "Гардоунех" и "Тондар", патрульным кораблем "Махмуди", судном обеспечения "Назери" и судном снабжения "Лаван".

Корвет "Стойкий", танкер "Кола" и морской буксир "Яков Гребельский" вышли в дальний поход из Балтийска 16 декабря 2020 года.

В сентябре 2020 года ВМС Ирана приняли участие в одном из эпизодов российского стратегического учения "Кавказ-2020" - на Каспии. Иранские корабли отработали антитеррористические задачи совместно с кораблями Каспийской флотилии РФ.

В декабре 2019 года в северной части Индийского океана состоялось военно-морское учение России, Ирана и Китая.

Российский корвет "Стойкий" - третий серийный корабль проекта 20380. Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2 тыс. тонн, длину - более 100 метров, максимальную скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тыс. миль.

Корабли проекта 20380 вооружены 100-миллиметровыми универсальными артиллерийскими комплексами, зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, противокорабельными ракетами. Авиагруппа корабля включает один вертолет Ка-27ПЛ.

Корабли проекта предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта. При строительстве кораблей проекта применена технология "стелс".

Балтийский флот Иран

Новости

Российские ученые исключили передачу коронавируса человеку от кошек и собак

Российские ученые исключили передачу коронавируса человеку от кошек и собак

Кабмин потребовал доработки законопроекта ВС об уголовном проступке

Кабмин потребовал доработки законопроекта ВС об уголовном проступке

В РФ в январе произошел существенный спад производства масла и сахара

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

В российское право предложили ввести понятие "уголовный проступок"

В российское право предложили ввести понятие "уголовный проступок"

Боярского начали искать приставы из-за штрафа в 3 тыс. рублей

В ЕР дистанцировались от идеи о либерализации КоАП в части массовых акций

В Москве на уборку снега направлено уже 80 тысяч человек

В Москве на уборку снега направлено уже 80 тысяч человек

Умер адвокат экс-депутата Глущенко, осужденного за убийство Старовойтовой

МТС разместит социальные облигации для доступа к школьному интернету

МТС разместит социальные облигации для доступа к школьному интернету
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');