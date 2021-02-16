Циклон нарушил автобусное, паромное ж/д и авиасообщение на Сахалине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - На Сахалине из-за циклона и метели задержаны авиарейсы в аэропорту, закрыта паромная переправа, отменены пригородные поезда и междугородное автобусное сообщение, школьники переведены на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона во вторник.

В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны четыре рейса на вылет в Южно-Курильск, Владивосток, Москву и Хабаровск и четыре рейса на прилет из этих же городов.

До улучшения погодных условий отменено междугороднее автобусное сообщение на участках Поронайск - Южно-Сахалинск, Поронайск - Александровск-Сахалинский, Макаров - Южно-Сахалинск, Холмск - Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск - Анива, Шахтерск - Южно-Сахалинск, Углегорск - Южно-Сахалинск, а также в обратных направлениях.

В связи ухудшением погодных условий отменены пригородные поезда в двух направлениях: Южно-Сахалинск - Томари, Южно-Сахалинск - Поронайск.

По данным пресс-службы, с вечера понедельника закрыта паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, паромы пережидают непогоду в порту Ванино Хабаровского края.

В Южно-Сахалинске и еще в нескольких районах региона местные власти объявили в связи с непогодой о переводе во вторник школьников на дистанционный режим обучения.

Объекты ТЭК и ЖКХ области работают без нарушений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

16 и 17 февраля на Сахалине и Южных Курилах ожидаются метели с мокрым снегом, ураганный ветер, гололедные явления. Лавинная опасность объявлена на вторник и среду в Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Холмском, Долинском, Анивском, Невельском, Корсаковском районах, а также в окрестностях Южно-Сахалинска.