В Хабаровском крае циклон нарушил движение транспорта и электроснабжение

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Снежный циклон, который действует на территории Хабаровского края, привел к нарушению транспортного сообщения в регионе и отключению электроэнергии в ряде населенных пунктов, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"В Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах зафиксированы отключения на линиях ЛЭП. Бригады электросетей работают по оперативному устранению нарушений в подаче электроэнергии в населенные пункты", - сказано в сообщении.

Ограничено движение пассажирских автобусов на дорогах Советская Гавань - Ванино - Монгохто и Селихино - Николаевск-на-Амуре.

Помимо этого, на трассах Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск - Владивосток, Селихино-Николаевск-на-Амуре дежурят пять мобильных групп спасателей и выставлены посты ГИБДД. Уточняется, что за минувшую ночь обращений за помощью от граждан не поступало. На 49-м км федеральной автодороги А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом в Комсомольск-на-Амуре развернут мобильный палаточный пункт обогрева.

Отмечается, что до улучшения погодных условий ограничена работа паромной переправы Ванино - Холмск.

Автолюбители края в соцсетях пишут, что видимость на некоторых трассах значительно ухудшена, формируется снежный накат.

МЧС также сообщает, что средства и силы ведомства приведены в повышенную готовность из-за циклона, "для реагирования на возможные ЧС сформирована группировка МЧС России в составе 82 человека личного состава и 18 единиц техники".

В пресс-службе аэропорта Хабаровска "Интерфаксу" сообщили, что по местным метеоусловиям задержек вылетов нет.

"В 9:39 в аэропорту Хабаровск, как на запасном, совершил посадку самолет авиакомпании "Сибирь", следовавший рейсом Новосибирск-Южно-Сахалинск, по причине неблагоприятных метеоусловий Южно-Сахалинска. Вылет назначен на 10:45, вылетать будет по готовности", - сообщил собеседник агентства.

В числе задержанных из Хабаровска по погоде в городах назначения рейсах - два самолета в Южно-Сахалинск. Борты вылетят "по готовности". Кроме того, рейс Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Чумикан авиакомпании "Хабаровские авиалинии" был задержан по той же причине, сейчас идет посадка пассажиров.

По прогнозам синоптиков, непогода в регионе задержится на 16 и 17 февраля. Ожидается сильный снег, местами очень сильный, метель. Северный ветер усилится, по долинам рек - до 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с. На побережье Татарского пролива порывы ветра - до 30-35 м/с.