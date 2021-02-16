Девять сел обесточены на юге Сахалина из-за сильного ветра и метели

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Девять сел на юге Сахалина обесточены в результате сильного ветра и метели на Сахалине во вторник, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Стихия оставила без электричества девять сел региона - Взморье, Тихое, Арсентьевка, Пугачево, Новоселово, Черемшанка, Советское, Октябрьское и Сосновка. Частично обесточены село Березняки (пригород Южно-Сахалинска) и село Сокол Долинского района. Зарегистрированы отдельные отключения электроэнергии в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении.

В восстановительных работах задействовали 169 человек и 58 единиц техники.

По данным пресс-службы, на федеральной автотрассе Южно-Сахалинск - Оха, соединяющей юг острова с северной его частью, из-за метели закрыт для проезда автотранспорта не только южный участок, но и участок в центральной части Сахалина, таким образом дорога закрыта от Южно-Сахалинска до Поронайска.

Закрыты также участки дорог: Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, Томари - Ильинское, Холмск - Правда, Лиственичное - Охотское. В расчистке этих дорог задействовали 455 человек и 254 единицы техники.

Как сообщалось, в среду Сахалинская область оказалась под влиянием очередного циклона, который принес на острова метели с мокрым снегом и шквалистым ветром. В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны несколько авиарейсов на прилет и вылет, отменено междугороднее автобусное сообщение, несколько пригородных поездов, приостановлена работа паромной переправы с материком, школьники сегодня занимаются в дистанционном режиме.

Отключения электроэнергии и нарушение транспортного сообщения наблюдаются и в Хабаровском крае, тоже находящимся под влиянием циклона. Там отключения на линиях электропередач зафиксированы в Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах, ограничено движение пассажирских автобусов на дорогах Советская Гавань - Ванино - Монгохто и Селихино - Николаевск-на-Амуре.