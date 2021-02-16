Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:18Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 109 155 627+341 375

Структура Глеба Франка займется глубокой переработкой древесины в 2026 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Тайга Богучаны" (дочерняя компания ООО "Роквелл Капитал" Глеба Франка) намерена в 2026 году ввести в эксплуатацию в Богучанском районе Красноярского края биотехнологический комплекс (БТК) по глубокой переработке древесины, сообщила пресс-служба компании.

Предприятие будет потреблять 5 млн кубометров балансовой древесины в год. Производственная мощность нового БТК составит 1 млн тонн целлюлозы в год.

В компании обещают применять наилучшие из доступных экологических, энерго- и ресурсоэффективных технологий, в том числе отбеливать целлюлозу без использования элементарного хлора, наладить замкнутый водооборот в различных цехах, проводить трехстадийную очистку стоков и не накапливать твердые отходы, требующие дополнительной утилизации.

"Тайга Богучаны" уже подписала $10-миллионный контракт с ООО "Пеуру Рус" (российское представительство международной консалтинговой и инжиниринговой компании AFRY) на выполнение проектно-изыскательных работ по проекту. Проектные работы, в том числе прохождение государственной экологической экспертизы и ФАУ "Главгосэкспертизы", должны завершиться во второй половине 2022 года.

В 2019 году "Роквелл Капитал" подписал с ВЭБом меморандум о намерениях по строительству в Красноярском крае лесохимического комбината стоимостью 140 млрд рублей на площадке АО "Краслесинвест" (входит в группу ВЭБа, управляет Богучанским ЛПК). ВЭБ выражал готовность выступить в качестве ключевого финансового инвестора проекта, "Роквелл Капитал" - управляющим партнером. Строительство планировалось начать весной 2020 года. Отмечалось, что продукция комплекса будет ориентирована на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

Сообщалось также, что в октябре 2020 года АО "Краслесинвест" подвело итоги предварительного квалификационного отбора подрядчика для проектирования лесохимического комбината в Богучанском районе. Помимо ООО "Пеуру Рус", в реестр квалифицированных поставщиков услуг тогда вошли ЗАО "ХГИ ПС" (Санкт-Петербург) и АО "ССИ Инжиниринг" (Москва).

Предполагалось, что на первом этапе мощность завода составит 1 млн тонн в год беленой хвойной сульфатной целлюлозы, на втором - 500 000 тонн беленой хвойной сульфатной целлюлозы и 324 000 тонн растворимой лиственничной целлюлозы и fluff-целлюлозы.

ООО "Роквелл Капитал" зарегистрировано в Москве в 2014 году, специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и вложениях в ценные бумаги. Учредителем компании является Глеб Франк - владелец "Русской рыбопромышленной компании", сын Сергея Франка (экс-министр транспорта, председатель совета директоров "Совкомфлота").

Лесозаготовительными и лесоперерабатывающими предприятиями в "Роквелл Капитал" занимаются его дочерние компании ООО "Тайга" (Москва, руководитель - Иван Валентик, экс-глава Федерального агентства лесного хозяйства), ООО "Тайга Богучаны" и ООО "Тайга Холдинг" (оба - Красноярск, их гендиректором выступает Алексей Казьмин).

Роквелл Капитал Тайга Богучаны Глеб Франк Красноярский край AFRY

Новости

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин покинет пост с 1 марта

Что произошло за день: понедельник, 15 февраля

Российские ученые исключили передачу коронавируса человеку от кошек и собак

Российские ученые исключили передачу коронавируса человеку от кошек и собак

Кабмин потребовал доработки законопроекта ВС об уголовном проступке

Кабмин потребовал доработки законопроекта ВС об уголовном проступке

В РФ в январе произошел существенный спад производства масла и сахара

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

В российское право предложили ввести понятие "уголовный проступок"

В российское право предложили ввести понятие "уголовный проступок"

Боярского начали искать приставы из-за штрафа в 3 тыс. рублей

В ЕР дистанцировались от идеи о либерализации КоАП в части массовых акций

В Москве на уборку снега направлено уже 80 тысяч человек

В Москве на уборку снега направлено уже 80 тысяч человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');