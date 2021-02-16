Структура Глеба Франка займется глубокой переработкой древесины в 2026 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Тайга Богучаны" (дочерняя компания ООО "Роквелл Капитал" Глеба Франка) намерена в 2026 году ввести в эксплуатацию в Богучанском районе Красноярского края биотехнологический комплекс (БТК) по глубокой переработке древесины, сообщила пресс-служба компании.

Предприятие будет потреблять 5 млн кубометров балансовой древесины в год. Производственная мощность нового БТК составит 1 млн тонн целлюлозы в год.

В компании обещают применять наилучшие из доступных экологических, энерго- и ресурсоэффективных технологий, в том числе отбеливать целлюлозу без использования элементарного хлора, наладить замкнутый водооборот в различных цехах, проводить трехстадийную очистку стоков и не накапливать твердые отходы, требующие дополнительной утилизации.

"Тайга Богучаны" уже подписала $10-миллионный контракт с ООО "Пеуру Рус" (российское представительство международной консалтинговой и инжиниринговой компании AFRY) на выполнение проектно-изыскательных работ по проекту. Проектные работы, в том числе прохождение государственной экологической экспертизы и ФАУ "Главгосэкспертизы", должны завершиться во второй половине 2022 года.

В 2019 году "Роквелл Капитал" подписал с ВЭБом меморандум о намерениях по строительству в Красноярском крае лесохимического комбината стоимостью 140 млрд рублей на площадке АО "Краслесинвест" (входит в группу ВЭБа, управляет Богучанским ЛПК). ВЭБ выражал готовность выступить в качестве ключевого финансового инвестора проекта, "Роквелл Капитал" - управляющим партнером. Строительство планировалось начать весной 2020 года. Отмечалось, что продукция комплекса будет ориентирована на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

Сообщалось также, что в октябре 2020 года АО "Краслесинвест" подвело итоги предварительного квалификационного отбора подрядчика для проектирования лесохимического комбината в Богучанском районе. Помимо ООО "Пеуру Рус", в реестр квалифицированных поставщиков услуг тогда вошли ЗАО "ХГИ ПС" (Санкт-Петербург) и АО "ССИ Инжиниринг" (Москва).

Предполагалось, что на первом этапе мощность завода составит 1 млн тонн в год беленой хвойной сульфатной целлюлозы, на втором - 500 000 тонн беленой хвойной сульфатной целлюлозы и 324 000 тонн растворимой лиственничной целлюлозы и fluff-целлюлозы.

ООО "Роквелл Капитал" зарегистрировано в Москве в 2014 году, специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и вложениях в ценные бумаги. Учредителем компании является Глеб Франк - владелец "Русской рыбопромышленной компании", сын Сергея Франка (экс-министр транспорта, председатель совета директоров "Совкомфлота").

Лесозаготовительными и лесоперерабатывающими предприятиями в "Роквелл Капитал" занимаются его дочерние компании ООО "Тайга" (Москва, руководитель - Иван Валентик, экс-глава Федерального агентства лесного хозяйства), ООО "Тайга Богучаны" и ООО "Тайга Холдинг" (оба - Красноярск, их гендиректором выступает Алексей Казьмин).