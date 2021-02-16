Дума уточнила, что штрафы за отсутствие маркировки "иноагент" будут только для СМИ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума ограничила сферу применения новых штрафов за распространение информации об иноагентах и материалах иноагентов без указания на их статус - прямо указано, что такие штрафы будут касаться только материалов СМИ.

Законопроект с соответствующими поправками (1060950-7) Дума приняла во вторник во втором чтении. Как сообщалось, уточнения ранее 28 января были одобрены профильным думским комитетом: штрафовать предлагается только в том случае, если отсутствие пометки "иноагент" было замечено в СМИ или в материалах СМИ, которые распространяются в интернете.

Штрафы для СМИ, штрафы для иноагентов

Законопроект, принятый в первом чтении 24 декабря 2020 года, вводит административную ответственность за распространение в СМИ информации о физических лицах, некоммерческих организациях и общественных объединениях, не зарегистрированных в качестве юрлиц, признанных иностранными агентами, а также их материалов, без указания на данный статус. Штрафы за подобные правонарушения должны составить от 2 до 2,5 тыс. рублей для граждан, от 4 до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Также вносимые в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки предусматривают введение ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление в уполномоченные органы информации о наличии признаков иностранного агента для физических лиц и общественных объединений, по аналогии с существующими санкциями для НКО-иноагентов. Физических лиц предлагается наказывать штрафом от 30 до 50 тыс. рублей, в случае общественных объединений - штрафом от 5 до 10 тыс. рублей для граждан и от 10 до 30 тыс. рублей для должностных лиц.

Отдельные штрафы предложены за производство и распространение в интернете и СМИ самими общественными объединениями и НКО собственных материалов, а также направление обращений в другие организации (в том числе образовательные) и государственные органы без указания на свой статус иноагента: в случае общественных объединений от 50 до 100 тыс. рублей для физических лиц и от 100 до 300 тыс. рублей для должностных лиц. Если же участник признанного иноагентом общественного объединения "при осуществлении политической деятельности" опубликует собственные материалы и не укажет на свою принадлежность к такой организации, на него должен быть наложен штраф в 5 тыс. рублей, следует из законопроекта.

В аналогичных случаях для некоммерческих организаций сохраняются штрафы от 100 до 300 тыс. рублей для должностных и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц, но положения КоАП так же дополняются штрафом в 5 тыс. рублей для участников НКО-иноагентов за самостоятельное распространение собственных материалов политического характера без указания на свою принадлежность к организации.

Кроме того, для всех нарушений порядка распространения материалов иностранных агентов предусмотрена конфискация предмета административного нарушения.

Документ был внесен в Госдуму 23 ноября группой парламентариев во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и руководителем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым. Ранее та же группа авторов внесла в Госдуму законопроекты о возможности признания иностранными агентами физических лиц и незарегистрированных в качестве юридических лиц общественных объединений.