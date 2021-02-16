Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51Заразились
на 16.02В России 4 099 323+13 233В мире 109 156 825+342 573

Дума уточнила, что штрафы за отсутствие маркировки "иноагент" будут только для СМИ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума ограничила сферу применения новых штрафов за распространение информации об иноагентах и материалах иноагентов без указания на их статус - прямо указано, что такие штрафы будут касаться только материалов СМИ.

Законопроект с соответствующими поправками (1060950-7) Дума приняла во вторник во втором чтении. Как сообщалось, уточнения ранее 28 января были одобрены профильным думским комитетом: штрафовать предлагается только в том случае, если отсутствие пометки "иноагент" было замечено в СМИ или в материалах СМИ, которые распространяются в интернете.

Штрафы для СМИ, штрафы для иноагентов

Законопроект, принятый в первом чтении 24 декабря 2020 года, вводит административную ответственность за распространение в СМИ информации о физических лицах, некоммерческих организациях и общественных объединениях, не зарегистрированных в качестве юрлиц, признанных иностранными агентами, а также их материалов, без указания на данный статус. Штрафы за подобные правонарушения должны составить от 2 до 2,5 тыс. рублей для граждан, от 4 до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Также вносимые в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки предусматривают введение ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление в уполномоченные органы информации о наличии признаков иностранного агента для физических лиц и общественных объединений, по аналогии с существующими санкциями для НКО-иноагентов. Физических лиц предлагается наказывать штрафом от 30 до 50 тыс. рублей, в случае общественных объединений - штрафом от 5 до 10 тыс. рублей для граждан и от 10 до 30 тыс. рублей для должностных лиц.

Отдельные штрафы предложены за производство и распространение в интернете и СМИ самими общественными объединениями и НКО собственных материалов, а также направление обращений в другие организации (в том числе образовательные) и государственные органы без указания на свой статус иноагента: в случае общественных объединений от 50 до 100 тыс. рублей для физических лиц и от 100 до 300 тыс. рублей для должностных лиц. Если же участник признанного иноагентом общественного объединения "при осуществлении политической деятельности" опубликует собственные материалы и не укажет на свою принадлежность к такой организации, на него должен быть наложен штраф в 5 тыс. рублей, следует из законопроекта.

В аналогичных случаях для некоммерческих организаций сохраняются штрафы от 100 до 300 тыс. рублей для должностных и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц, но положения КоАП так же дополняются штрафом в 5 тыс. рублей для участников НКО-иноагентов за самостоятельное распространение собственных материалов политического характера без указания на свою принадлежность к организации.

Кроме того, для всех нарушений порядка распространения материалов иностранных агентов предусмотрена конфискация предмета административного нарушения.

Документ был внесен в Госдуму 23 ноября группой парламентариев во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и руководителем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым. Ранее та же группа авторов внесла в Госдуму законопроекты о возможности признания иностранными агентами физических лиц и незарегистрированных в качестве юридических лиц общественных объединений.

Госдума

Новости

У эксперта фонда Горчакова не приняли прошение о помиловании без признания вины

Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге

Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге

Дума одобрила в I чтении снятие ограничений по возрасту для части чиновников

Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 марта

Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 марта

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Суд отклонил иск бизнесмена Пригожина к журналисту Шевченко

Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников

Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников

ЕСПЧ признал несправедливым приговор по делу об убийстве адвоката Маркелова

На 20 февраля назначены сразу два суда над Навальным

На 20 февраля назначены сразу два суда над Навальным

Адвокаты Навального попросили его оправдать по делу о клевете

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');