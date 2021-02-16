Путин обсудил с Дегтяревым итоги полугода его работы в Хабаровском крае

Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник провел личную встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Речь шла об итогах полугодовой работы Дегтярева на посту и о проектах, которые планируется реализовать в регионе.

Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

В ходе беседы Путин поинтересовался у Дегтярева, какова ситуация в регионе в целом. Врио губернатора региона в ответ сообщил, что отопительный сезон начали своевременно, на месяц раньше срока был завершен северный завоз. Также, по его словам, были выполнены все социальные обязательства, включая выплаты семьям с детьми.

"Мы со своей стороны приняли бюджет в ноябре. И впервые за восемь лет проиндексировали краевые выплаты. Это было удивительно, за восемь лет они не индексировались", - сообщил Дегтярев.

Он также отметил, что был снижен транспортный налог. "Это очень болезненная была тема, люди обращались, относились к этому с тревогой и даже с некоторой завистью, и некоторые автомобилисты перерегистрировали в Приморье, потому что там ниже налог. Мы выровняли с приморцами налог", - заявил Дегтярев.

Врио губернатора также отметил, что была сформирована тактика решения проблемы обманутых дольщиков, заключено соглашение с федеральным фондом защиты их прав.

"За этот год мы тысячу семей железно обеспечим или жильем, или выплатами. Деньги уже есть. Здесь мы с правительством работаем и с фондом. У нас 2,5 миллиарда рублей уже есть. Из них 411 миллионов - это краевые средства, софинансирование. По всем 11 объектам в этом году будут или выплаты, или достройка домов. План сверстан, деньги есть", - отметил глава региона.

Проекты

В ходе встречи Дегтярев предложил главе государства включить реку Амур в нацпроект "Экология". Он отметил, что Амур является кормильцем для миллионов людей, но с ним связаны экологические проблемы, в числе которых - загрязнение промышленными предприятиями. Врио губернатора заметил, что источники загрязнения реки есть не только в России, но и в Китае.

"Нужно с нашими соседями и друзьями договариваться об этом. Надо, чтобы это был такой совместный проект", - подтвердил Путин.

Также глава Хабаровского края поднял вопрос о необходимости обустройства пограничного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, часть которого принадлежит Китаю.

"Второй проект - так как регион у нас пограничный, Хабаровский край, - касается развития Большого Уссурийского острова. Там есть движение со стороны наших партнеров, соседей. Мы, в свою очередь, построили на остров мост, и работы пока прекратили. Мы подняли все Ваши поручения и предлагаем к этому вопросу вернуться уже в этом году, но начать с малого - грузопассажирского перехода на территории Большого Уссурийского, дабы активизировать и торговлю, и перемещение людей", - сказал Дегтярев.

В настоящее время, по его словам, регион имеет три пункта пропуска - в аэропорту Хабаровска, в речном порту и один автомобильный - в Бикинском районе. "Поэтому мы предлагаем и просим Вас поддержать этот проект и начать с малого, хотя бы с открытия пунктов пропуска для пассажиров и грузов с развитием в перспективе в том числе, может быть, и зон беспошлинной торговли, и, возможно, и сухого порта", - сказал Дегтярев.

При этом президент обратил внимание главы региона, что "это, конечно, можно сделать, но и в первом, и во втором случае обязательно нужны документы, предложения, оформленные в виде проектно-сметной документации".

Кроме того, Дегтярев попросил президента рассмотреть вопрос о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести". "Мы отреагировали на обращение комсомольчан, они собрали подписи и направили на Ваше имя ходатайство в соответствии с законом о присвоении городу звания "Город трудовой доблести". Я прошу Вас лично теперь от имени всех жителей города поддержать и присвоить звание этому славному городу", - сказал врио губернатора.

Со своей стороны Путин отметил, что "надо подумать" и пообещал обязательно рассмотреть эту просьбу.