Глава ХМАО заявила о жалобах жителей на принуждение к COVID-вакцинации

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 36 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры уже поставили прививку от коронавирусной инфекции, вместе с тем некоторые жалуются на то, что работодатели заставляют ставить вакцину, грозя увольнением или лишением премии, сообщила губернатор региона Наталья Комарова на заседании оперативного штаба во вторник.

"Некоторые из нас сомневаются в вакцинации и опасаются того, что, если не сделают прививку, работодатель может отстранить или не допустить к работе. Работники некоторых организаций жалуются на то, что их принуждают сделать прививки, отказаться практически нет возможности, поскольку требуют медотвод из больницы. Тем, кто отказывается вакцинироваться, грозят уволить или лишить премии. Люди спрашивают: имеет ли право на это работодатель?", - сказала Комарова.

Отвечая на вопрос главы региона, руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева подчеркнула, что вакцинация от коронавируса внесена в национальный календарь профилактических прививок и "безусловно, эта история добровольная", но, чтобы остановить распространение инфекции, нужно вакцинировать значительную часть населения.

"Я думаю, что работодатели, которые озабочены здоровьем общей массы своих работников, должны принимать все зависящее от них для того, чтобы это (вакцинация - ИФ) произошло. Если у людей есть медотводы, то, конечно, они должны быть охранены коллективным иммунитетом. История неоднозначная, нацкалендарь предполагает вакцинацию, это необходимая вещь, думаю, что мы все-таки за то, чтобы люди были привиты", - сказала Соловьева.

Участвовавший в заседании оперштаба директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский сообщил, что более 94% поступившей вакцины уже использовано. Во вторник в регион поступило еще 12,2 тыс. доз препарата, со среды, 17 февраля, его доставят в медицинские учреждения округа. Большую часть полученной сегодня вакцины распределят по медучреждениям для вакцинации населения в труднодоступных районах.