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Калужский автозавод ПСМА выпустил испытательный образец двигателя

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Завод ООО "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi, Калуга) выпустил первый испытательный образец двигателя DV6, сообщается на официальной странице предприятия в соцсетях.

16 февраля в соответствии с планом на "ПСМА Рус" был произведен первый двигатель DV6 EL. "Это совершенно новый этап в жизни нашего завода", - говорится в сообщении.

Других подробностей проекта "ПСМА Рус" не уточняет.

Компания в январе сообщила о монтаже линии по выпуску двигателей. Оборудование для ее оснащения поставлено из Китая.

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Кроме того, на предприятии в конце прошлого года смонтировано оборудование для испытательного стенда. На нем будет проводиться проверка качества различных типов двигателей DV6 (экологического класса евро-5 и евро-6).

"ПСМА Рус" в 2019 году заключила с Минпромторгом РФ специнвестконтракт (СПИК), который позволит компании расширить производство. "Мы (. . .) готовы расширять модельный ряд, продолжать инвестировать, увеличивать локализацию, налаживать экспорт, производить больше", - комментировал подписание СПИК тогдашний генеральный директор "ПСМА Рус" Николя Фебвэ.

Завод "ПСМА Рус" расположен в индустриальном парке "Росва" под Калугой. Инвестиции в проект составили 550 млн евро. С июля 2012 года предприятие выпускает автомобили по полному производственному циклу. В настоящее время на заводе производятся Peugeot 408, Citroen С4 седан, Opel Zafira, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, а также коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy и пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Производственные мощности предприятия (две сборочные линии) позволяют выпускать до 125 тыс. автомобилей в год.

Автопроизводитель Stellantis образован в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles NV и французской PSA Group.

Калуга ПСМА Рус Stellantis Mitsubishi

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