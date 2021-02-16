Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий водителям и кондукторам принудительно высадить безбилетного ребенка из автобуса, троллейбуса или трамвая.

Согласно принятому закону, пассажир без билета, отказывающийся от оплаты проезда, должен сойти на ближайшей остановке. Однако прямо указано, что это требование не распространяется на детей в возрасте до 16 лет, которые едут куда-то без сопровождения совершеннолетнего.

Соответствующие изменения вносятся в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

В последние годы в СМИ освещались несколько случаев, когда контролеры в мороз высаживали из транспорта детей, у которых не было денег на проезд.

Принятый закон также уточняет отношения между субъектами при контроле на межрегиональных маршрутах и вводит норму, согласно которой пассажир может попросить у контролера дубликат утерянного или испорченного билета, если покажет подтверждающие оплату проезда документы.