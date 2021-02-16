Племянника ингушского муфтия приговорили к 3,5 годам за избиение полиции на митинге

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ессентукский городской суд вынес приговор жителю Ингушетии Магомеду Хамхоеву, задержанному 5 апреля 2019 года по делу о применении насилия к представителям власти во время протестов в конце марта 2019 года в Магасе, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Фатима Урусова.

"Хамхоев получил 3,5 года колонии общего режима. Прокуратура просила для него четыре года десять месяцев колонии", - сказала адвокат.

По словам Урусовой, с учетом отбытого срока в СИЗО он должен провести в заключении еще восемь месяцев. Это связано со вступившим в силу в 2018 году законом, засчитывающим один день содержания под стражей до вынесения приговора за полтора дня в колонии.

Как сообщали ранее правозащитники, по версии следствия, мужчина своими уговорами склонял митингующих применить к силовикам неопасное насилие (ч.4 ст.33, ч.1 ст.318 УК). Поддавшись этим уговорам, манифестанты "нанесли удары руками, ногами, камнями, стульями, палками, металлическими турникетами и их частями, а также другими подручными предметами в различные части тела".

На заседании 8 февраля, которое прошло в закрытом режиме, были допрошены 15 свидетелей защиты. Все они были привлечены к уголовной ответственности по "митинговому делу" за применение насилия к сотрудникам Росгвардии, осуждены и отбыли наказание. Ни один из свидетелей не подтвердил, что племянник муфтия региона Хамхоев или кто-то другой призывал или подстрекал к насилию на митинге.

Ранее Магасский районный суд в Ингушетии назначил наказание в виде административного штрафа муфтию республики Исе Хамхоеву после заседания совета алимов, участники которого обратились к федеральным властям с просьбой освободить лидеров протестов в 2019 году против изменения регионального закона "О референдуме".

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.

Всего к уголовной ответственности по этому делу привлечены более 40 активистов, преследование трех из них прекращено. На текущий момент порядка десяти фигурантов находятся под стражей.

В конце октября минувшего года Верховный суд Ингушетии отклонил иск о возвращении дела семи организаторов протеста из Кисловодска в Магас. Их обвиняют по ч.3 ст.33, ч.2 ст.318 УК РФ. Речь идет о насилии в отношении представителей власти, опасном для жизни или здоровья.

Кроме того, лидерам протестов 26-27 марта 2019 года инкриминируют организацию или участие в экстремистском сообществе (чч. 1 или 2 ст.282.1 УК).