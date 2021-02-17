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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 504 608+347 783

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлено 12 828 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ снижается с начала года, показатели среды соотносятся со значениями 9-10 октября 2020 года, но в тот период наблюдался подъем заболеваемости, а в настоящий момент идет фаза стабилизации.

За сутки в стране умерли 467 человек с COVID-19. Общее число жертв достигло 81 446.

Выписано уже 3 млн 642 582 пациентов, в том числе 17 919 за последние сутки.

В Москве 1 282 новых случаев COVID-19 за сутки, 59 пациентов скончались, и 2 243 выздоровели.

Новые эпизоды выявлялись в 85 регионах РФ. За Москвой следуют Петербург - 1103, Московская область - 470, Нижегородская область - 419.

За все время пандемии в России было выявлено 4 млн 112 151 случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю в мире лидируют США (27,75 млн), Индия (10,93 млн), Бразилия (9,92 млн). По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании 4,07 млн случаев.

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