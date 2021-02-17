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Россиян предупредили о мошенниках, имитирующих звонки с номеров МВД

С сентября 2020 года выявлено более 20 случаев применения такой схемы, заявили в полиции

Россиян предупредили о мошенниках, имитирующих звонки с номеров МВД
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - МВД России предупреждает граждан о появлении мошеннической схемы с подменой телефонных номеров преступников на реальные номера банков и подразделений министерства, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"МВД России предупреждает об участившихся фактах телефонного мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров", - сказала Волк журналистам в среду. При этом номера телефонов, используемых злоумышленниками, могут быть закреплены как за банками, так и за различными подразделениями МВД, в частности, за Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции, добавила она.

По ее словам, незнакомец звонит гражданину, представляясь сотрудником банка, и сообщает, что на его имя кто-то пытается оформить онлайн-кредит.

"Якобы для того, чтобы предотвратить незаконные действия, человека убеждают в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на банковскую карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита", - сообщила представитель МВД.

Отмечается, что через несколько минут гражданину звонит соучастник преступной схемы, который представляется полицейским и рекомендует следовать инструкциям звонивших ранее представителей банка. "При этом злоумышленники используют современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов, и действительно закреплены за ними", - сказала Волк.

Она сообщила, что с сентября 2020 года выявлено более 20 случаев применения подобной схемы, в результате которых у граждан похищено более 6,7 млн рублей. По фактам инцидентов возбуждены уголовные дела по ст. 159 и 159.3 УК РФ (мошенничество и мошенничество с использованием электронных средств платежа).

"Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции - перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций", - добавила Волк.

МВД РФ Ирина Волк

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