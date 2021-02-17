На Дальнем Востоке разработали бетон, который сам восстанавливается

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Метод восстановления бетона при помощи бактерий разработали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) c коллегами из России, Индии и Саудовской Аравии, сообщила пресс-служба вуза.

"Для этого при изготовлении смеси добавляется водный концентрат, содержащий бактерии Bacillus cohnii, которые заполняют образующиеся повреждения карбонатом кальция (CaCO3). О результатах представители научной группы рассказали в журнале Sustainability", - говорится в сообщении.

В ходе эксперимента бактерии активировались после того, как бетон треснул под давлением пресса и микроорганизмы внутри получили доступ к кислороду и влаге. "Разбуженные" бактерии ликвидировали трещины шириной от 0,2 до 0,6 мм в течение 28 дней, выделяя карбонат кальция, который кристаллизовался под действием воды. К экспериментальным бетонным плитам вернулась первоначальная прочность на сжатие. В обновленном бетоне бактерии вновь "уснули".

Специалисты отмечают, что любой бетон со временем может давать трещины, в том числе из-за влаги и многократно повторяющихся циклов замораживания или размораживания, которых на Дальнем Востоке, к примеру, более ста за год. Новый метод позволяет избежать или сократить технически сложный и дорогостоящий ремонт.

Споры бактерий Bacillus cohnii могут жить в бетоне до 200 лет и, теоретически, способны продлить срок службы сооружений на этот же срок. Это почти в 4 раза больше, чем 50-70 лет службы обычного бетона.

Самовосстанавливающийся бетон особенно актуален для строительства в сейсмически опасных районах, где в конструкциях появляются мелкие трещины, и на территориях с повышенной влажностью и большим количеством осадков – например, на юге Дальнего Востока России. Бактерии в бетоне заполняют поры цементного камня, и в него попадает меньше воды.

В дальнейшем ученые планируют разработать армированный бетон, дополнительно усилив его свойства с помощью разных видов бактерий, что позволит ускорить процессы восстановления материала.