Осужденный координатор штаба Навального в Иркутске уехал из России

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Координатор штаба Навального в Иркутске Сергей Беспалов, которого мировой суд признал виновным в нанесении вреда здоровью активистке Национально-освободительного движения (НОД) и ограничил в свободе, сообщил, что уехал из России.

"Друзья, не теряйте. Я тут ненадолго вышел из России, я в Стамбуле. Как говорится - все всё понимают, так что до конца апелляции я тут", - написал Беспалов в фейсбуке в среду. Он добавил, что теперь координатором штаба является Захар Сарапулов.

Адвокат Беспалова Вячеслав Иванец подтвердил "Интерфаксу", что его подзащитный находится в Турции.

Ранее сообщалось, что 12 февраля мировой суд признал Беспалова виновным по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ограничил его в свободе на срок 2 года 8 месяцев. Беспалову запрещено покидать место жительства после 23:00, выезжать за пределы Иркутска без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, посещать публичные мероприятия.

Защита намерена обжаловать приговор.

Иванец уточнил агентству, что жалоба будет подана в ближайшее время, защита получила приговор 15 февраля.

По данным следствия, конфликт между Беспаловым и активисткой НОД произошел 14 апреля 2020 года у одного из домов на бульваре Гагарина. В ходе выяснения отношений женщина травмировала руку. После этого Беспалов выбросил ее мобильный телефон через забор дома и покинул место происшествия.