Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 504 608+347 783

Осужденный координатор штаба Навального в Иркутске уехал из России

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Координатор штаба Навального в Иркутске Сергей Беспалов, которого мировой суд признал виновным в нанесении вреда здоровью активистке Национально-освободительного движения (НОД) и ограничил в свободе, сообщил, что уехал из России.

"Друзья, не теряйте. Я тут ненадолго вышел из России, я в Стамбуле. Как говорится - все всё понимают, так что до конца апелляции я тут", - написал Беспалов в фейсбуке в среду. Он добавил, что теперь координатором штаба является Захар Сарапулов.

Адвокат Беспалова Вячеслав Иванец подтвердил "Интерфаксу", что его подзащитный находится в Турции.

Ранее сообщалось, что 12 февраля мировой суд признал Беспалова виновным по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ограничил его в свободе на срок 2 года 8 месяцев. Беспалову запрещено покидать место жительства после 23:00, выезжать за пределы Иркутска без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, посещать публичные мероприятия.

Защита намерена обжаловать приговор.

Иванец уточнил агентству, что жалоба будет подана в ближайшее время, защита получила приговор 15 февраля.

По данным следствия, конфликт между Беспаловым и активисткой НОД произошел 14 апреля 2020 года у одного из домов на бульваре Гагарина. В ходе выяснения отношений женщина травмировала руку. После этого Беспалов выбросил ее мобильный телефон через забор дома и покинул место происшествия.

Сергей Беспалов Вячеслав Иванец Иркутск Турция Алексей Навальный НОД

Новости
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года

Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев признан виновным в растрате

Россиян предупредили о мошенниках, имитирующих звонки с номеров МВД

Россиян предупредили о мошенниках, имитирующих звонки с номеров МВД

ФСБ задержала 19 радикалов, планировавших теракты в регионах РФ

Иностранца осудили за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала

Иностранца осудили за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала

На "Новую газету" и ее главреда составили протоколы о публикации фейка

На "Новую газету" и ее главреда составили протоколы о публикации фейка

Что произошло за день: вторник, 16 февраля

Защита историка Дмитриева обжалует его приговор в ВС России

В Думу внесены поправки о внесудебной блокировке клеветы в интернете

В Думу внесены поправки о внесудебной блокировке клеветы в интернете
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');