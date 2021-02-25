Координатор штаба Навального в Мурманске заявила в полицию о нападении

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Координатор мурманского штаба оппозиционера Алексея Навального Виолетта Грудина в четверг обратилась в полицию Мурманска с заявлением о нападении и угрозах в свой адрес.

"Нападение произошло вечером 23 февраля рядом со зданием правительства области, буквально под камерами видеонаблюдения. Нападавший знал меня, возможно, специально поджидал. Он угрожал насилием, в мой адрес последовали оскорбления, связанные с сексуальной ориентацией, с политической деятельностью", - сказала Грудина "Интерфаксу".

По ее словам, мужчина ударил ее ногой.

Грудина отметила, что полиция проведет проверку по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Координатор штаба предположила, что нападение на нее не случайно, так как активисты знают и о других случаях применения насилия к сотрудникам региональных штабов в различных городах.