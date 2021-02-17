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В Ленобласти в четверг похолодает до минус 30

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Синоптики обещают в Ленинградской области сильные морозы и гололедицу в ближайшие дни, спасатели призывают местных жителей к максимальной осторожности.

Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, ночью 18 февраля температура воздуха в регионе может опуститься до минус 24-29 градусов, местами - до минус 30-33 градусов. Днем столбики термометров покажут до минус 19 градусов.

В пятницу, 19 февраля, в области потеплеет: синоптики прогнозируют до минус 16-21 в темное время суток и до минус 8-13 градусов днем.

На дорогах возможна гололедица, местами пройдет снег, отмечают в Гидрометцентре.

Управление МЧС по Ленинградской области предупреждает, что такая погода повышает вероятность ДТП, происшествий на железнодорожном транспорте, коммунальных аварий, обморожений и травмирования людей на улице. Спасатели призывают местных жителей быть внимательными и соблюдать осторожность.

Ленобласть

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