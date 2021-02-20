В Петербурге снег будет идти все выходные

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге все три выходных дня будет идти снег, к началу рабочей недели высота снежного покрова достигнет 50 сантиметров, сообщил региональный Гидрометцентр. Небольшой снег ожидается уже в пятницу.

Обильные снегопады будут вызваны атмосферными фронтами. "Ночью и в первой половине дня 21 и 22 февраля, затем с 23-го на 24-е число осадки будут идти в виде сильного снега", - уточнили синоптики.

К началу рабочей недели ожидается выпадение 20-25 мм осадков, которые составят до 65-80 % от месячной нормы февраля. Сейчас высота снежного покрова достигает 20 см, после трех дней снегопада она достигнет почти 50 см. Столько снега в городе выпадало только в 2010 и 2011 годах, когда к концу февраля высота снежного покрова превышала 60 см.

Температура в выходные будет меняться незначительно. В воскресенье обещают слабый мороз, затем немного похолодает.

Отепель в регионе ожидается во второй половине следующей недели.