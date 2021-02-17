Ребенок получил ожоги, упав в золоотвал школьной котельной в Еврейской АО

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Октябрьского района Еврейской АО проводит проверку обстоятельств инцидента в селе Пузино, где ребенок получил ожоги, упав в золоотвал школьной котельной. Об этом сообщает в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 15 февраля. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Состояние ребенка удовлетворительное, степень тяжести причиненного ему вреда устанавливается, добавляет прокуратура.

Уточняется, что золоотвал, куда упал ребенок, принадлежит МБОУ "СОШ села Амурзет", филиала школы в селе Пузино.

По данным проверки, территория котельной не огорожена, а зола сваливается тут же рядом на открытой местности.