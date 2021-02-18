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Екатеринбуржец получил 7 лет за нарколабораторию в арендованной квартире

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени вынес приговор жителю Екатеринбурга, который создал нарколабораторию по производству мефедрона, сообщает в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере) и приговорен к семи годам колонии строгого режима.

Екатеринбуржец вместе с другим наркодельцом арендовал в Тюмени квартиру, где оборудовал лабораторию по производству мефедрона, от чего в подъезде стал ощущаться сильный запах ацетона.

Одна из жительниц обратилась по этому поводу в полицию. В ходе осмотра арендованной квартиры было изъято более 1 кг мефедрона, оборудование и химреактивы.

Тюмень Екатеринбург

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