Военком Магнитогорска осужден условно за взятки от призывников

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) приговорил к условному сроку бывшего военного комиссара города по обвинению в получении взяток за признание призывников негодными к службе в армии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области в четверг.

По данным пресс-службы, военком был задержан сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу в 2019 году вместе с двумя посредниками, жителями Магнитогорска.

"Все они за денежное вознаграждение предоставляли лицам призывного возраста поддельные медицинские заключения о наличии заболеваний, по которым те признавались ограниченно годными к военной службе", - говорится в сообщении.

В итоге молодые люди освобождались от призыва на военную службу, зачислялись в запас и получали военный билет.

Ущерб от противоправных действий составил более 2 млн рублей, отмечает УФСБ.

Суд признал его виновным по части 2, 3, 5 статьи 290 (получение взятки) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорил к 8 годам лишения свободы условно. Ему назначено возмещение ущерба в сумме 1 млн 582 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Ранее, в 2020 году посредники военкома были осуждены за оказание содействия в незаконном освобождении граждан от призыва на военную службу. Они приговорены к 3 годам 6 месяцам и 5 годам условно. Также обоим назначены штрафы в размере 150 тыс. рублей и 220 тыс. рублей соответственно.