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ЦБ аннулировал лицензию у банка "ПСА Финанс РУС"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU -Банк России сообщил, что аннулировал лицензию на проведение банковских операций у ООО "Банк ПСА Финанс РУС" по просьбе этой кредитной организации.

Ранее собрание участников организации приняло решение о ее добровольной ликвидации.

Из отчета банка, предоставленного регулятору, следует, что у организации достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов. В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

По данным ЦБ, банк "ПСА Финанс РУС" по размеру активов занимал 296-е место в банковской системе страны. В рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", по итогам 2020 года банк занимал 279-е место по размеру активов.

ООО "Банк ПСА Финанс РУС" не является участником системы страхования вкладов.

Банк России ПСА Финанс РУС

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