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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:41Заразились
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Песков не слышал о дефиците вакцины от COVID-19 в регионах

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают данными о наличии дефицита вакцин от коронавируса в каких-либо регионах России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая обратила внимание, что в России активно продает вакцину "Спутник-V" за рубеж, несмотря на медленные темпы вакцинации внутри страны.

Песков заверил, что вакцинация россиян является абсолютным приоритетом.

По его словам, внутренний спрос на прививку еще "разгоняется". К примеру, в Москве нет дефицита вакцин, но нельзя сказать, что и спрос на них ажиотажный. В регионах везде разный спрос на вакцину, но ее поставляют во все регионы.

"Все происходит абсолютно точно, четко, без очередей, моментально и так далее. Такая же тенденция может быть и в ряде других регионов", - сказал пресс-секретарь президента.

"Население везде по-разному для себя принимает решение о вакцинации. Но мы исходим из того, что этот спрос будет постоянно повышаться", - добавил он.

Он напомнил, что вакцинация - добровольная процедура, но задействованы СМИ, чтобы разъяснить ее преимущества и "спасительный эффект".

"Мобилизованы все производственные мощности, которые главным образом и в первую очередь работают на внутренний рынок, - заверил он. - Вакцинация идет нормальными темпами. Эти темпы будут увеличиваться по мере того, как все больше и больше граждан посчитают для себя необходимым сделать прививку".

При этом Песков подтвердил, что спрос на российскую вакцину за рубежом высок настолько, что существенно превышает производственные мощности.

"Для этого сейчас ведется очень активная работа по запуску в самые ближайшие дни производства российской вакцины в ряде зарубежных стран. Производство в ряде зарубежных стран будет покрывать потребности за границей. Наше отечественное производство работает на внутренний рынок", - сказал он.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Дмитрий Песков коронавирус Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Спутник V

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